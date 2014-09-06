Иллюстация для блога о материнстве

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Завершен17 заявок213 просмотров

Ищу иллюстратора для создания рисунков к блоге. Первые несколько рисунков - позы при кормлении грудью. И еще рисунок для поста о пользы прослушивания детьми музыки Моцарта.

11 лет назад
Golubok
Ирина 
43 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

MankoMir
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$45
12 дней
Качественное и своевременное исполнение работ, Спасибо
Хороший заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

MankoMir
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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