Нужно выполнить несколько рисунков в высоком разрешении с выраженной текстурой для сайта. Обратите внимание, что это не уровень картинок из клипарта и векторные штучки. Нужны высококачественные текстуры и умение рисовать драпировку. Что в задании: ...
Перерисовать статуэтку с фото
Необходимо перерисовать простого персонажа с фотографии с добавлением двух элементов. Персонаж довольно простой, нужно так же максимально просто. Возможно постоянное сотрудничество.
Рисунок нужен в JPG формате с хорошим разрешением.
Фото по запросу.
Оплата только в ЯД, без вариантов (вэбмани не пользуюсь). Только адекватные цены!
Компании и группы, а так же посредники - не интересуют, работаю только напрямую.
Всем спасибо!
Выбранный исполнитель
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