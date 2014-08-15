Перерисовать статуэтку с фото

Необходимо перерисовать простого персонажа с фотографии с добавлением двух элементов. Персонаж довольно простой, нужно так же максимально просто. Возможно постоянное сотрудничество.

Рисунок нужен в JPG формате с хорошим разрешением.

Фото по запросу.

Оплата только в ЯД, без вариантов (вэбмани не пользуюсь). Только адекватные цены!

Компании и группы, а так же посредники - не интересуют, работаю только напрямую.

Всем спасибо!