Перерисовать статуэтку с фото

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен12 заявок242 просмотра

Необходимо перерисовать простого персонажа с фотографии с добавлением двух элементов. Персонаж довольно простой, нужно так же максимально просто. Возможно постоянное сотрудничество.

Рисунок нужен в JPG формате с хорошим разрешением.

Фото по запросу.

Оплата только в ЯД, без вариантов (вэбмани не пользуюсь). Только адекватные цены!

Компании и группы, а так же посредники - не интересуют, работаю только напрямую.

Всем спасибо!

11 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Janna-K
Жанна 
41 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$9
2 дня
Все очень быстро и качественно. Работать приятно) Спасибо! Рекомендую.
Четкая формулировка задачи, своевременная оплата, вежливое общение. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

Janna-K
Жанна 
41 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад