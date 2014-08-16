Сделать инфографику

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Завершен10 заявок182 просмотра

В векторе или в растре с 300dpi (для последующей печати) нужно нарисовать инфографику. Пример работы прилагаю.

11 лет назад
leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MankoMir
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$8
4 дня
Владимир все сделал в лучшем виде! Рекомендую!!
Отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

MankoMir
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад