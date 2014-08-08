дизайн уже придуман. для рисования предоставлю образец картинки, с которой нужно перерисовать, с некоторыми изменениями. нужно нарисовать офис, в котором я сижу за столом!
Срисовать тумбочки с фотографий
Работа срочная. сделать надо сегодня.
Суть работы. Есть фотографии столов с тумбами, фотографии сделаны под углом. Нужны изображения тумбочек в фас. можно в чуть схематичном виде.
пример оригинальной фотографии http://joxi.ru/PoXoU_3JTJCAeYg4j9s
пример того что нужно получить на выходе http://joxi.ru/eojoU4wyTJB2NakxdRY
кроме тумб есть штук 5 мелких элементов типа крючки, ножки, полки. которые надо так же схематически изобразить
сделать надо сегодня.
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