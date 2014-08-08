Срисовать тумбочки с фотографий

Работа срочная. сделать надо сегодня.

Суть работы. Есть фотографии столов с тумбами, фотографии сделаны под углом. Нужны изображения тумбочек в фас. можно в чуть схематичном виде.

пример оригинальной фотографии http://joxi.ru/PoXoU_3JTJCAeYg4j9s

пример того что нужно получить на выходе http://joxi.ru/eojoU4wyTJB2NakxdRY

кроме тумб есть штук 5 мелких элементов типа крючки, ножки, полки. которые надо так же схематически изобразить

сделать надо сегодня.