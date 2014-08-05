Сувенирная серия Беларусь

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок253 просмотра

Набор картинок а-ля сэлфи в формате мультяшек. Объекты предоставляю. Персонажи ваши + отрисовка объектов. Все в едином стиле. Более подробно при связи. Общее количество работ на старте - 6-8 шт.

Возможно постоянное сотрудничество.

11 лет назад
Alex_Minsk
Александр 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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