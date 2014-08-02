Здравствуйте! Необходимо изготовить баннер для сайта. Ориентировочные размеры 906 на 319 пикселей. Информацию и концепцию предоставлю. Оплата ЯД крайне желательна.
Требуется лого(персонаж) по теме Грязный Гарри
Требуется создать персонажа по имени Грязный Гарри который впоследствии будет фигурировать во всей рекламе проекта. Грязный Гарри это название автомойки. Следует использовать образ мафиози. Лицо должно быть с ухмылкой и сигарой в зубах. Сам гарри скорее предприниматель чем мойщик.
По стилям нет ограничений.
Заявки фрилансеров
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