Требуется лого(персонаж) по теме Грязный Гарри

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок1408 просмотров
#1$100

Требуется создать персонажа по имени Грязный Гарри который впоследствии будет фигурировать во всей рекламе проекта. Грязный Гарри это название автомойки. Следует использовать образ мафиози. Лицо должно быть с ухмылкой и сигарой в зубах. Сам гарри скорее предприниматель чем мойщик.

По стилям нет ограничений.

11 лет назад
krasnoyarovAD
Артём 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров