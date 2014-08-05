Требуется разработчик Mail-писем

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок292 просмотра

Для регулярной mail-рассылки клиентам магазина женской одежды фабрики www.KISLIS.com требуется специалист по созданию mail-сообщений.

Периодичность – раз в неделю.

Тему сообщения задаем мы.

Примеры рассылаемых сообщений своим клиентам смотрите у интернет-магазинов:

www.bonprix.ru

wildberries.ru

otto.ru

lamoda.ru

В результате от Вас мне необходимо получить:

• Картику с фотографиями.

• Текст письма в формате HTML. Сам текст придумываете Вы на основании предоставляемой информации.

Жду предложения с примерами и стоимостью услуг за одно сообщение.

HTML
11 лет назад
os8
46 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров