Картинка на тему "шумоизоляция"

Нужна небольшая картинка/коллаж, которая будет использоваться в шапке сайта. Сайт о шумоизоляции стен/потолков/зданий.

Видимо, нужно что-то, что символизирует тишину и спокойствие. Но, возможно, у вас будет идея лучше.

По размеру и стилю что-то похожее на такую картинку: https://yadi.sk/i/4OgzAt0iYnCCB

Желательный бюджет: $30