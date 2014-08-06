Картинка на тему "шумоизоляция"

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен8 заявок239 просмотров

Нужна небольшая картинка/коллаж, которая будет использоваться в шапке сайта. Сайт о шумоизоляции стен/потолков/зданий.

Видимо, нужно что-то, что символизирует тишину и спокойствие. Но, возможно, у вас будет идея лучше.

По размеру и стилю что-то похожее на такую картинку: https://yadi.sk/i/4OgzAt0iYnCCB

Желательный бюджет: $30

11 лет назад
kysja
46 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена оперативно и на высоком уровне! Спасибо!
Спасибо, Александр за приятную работу! ТЗ ясно, всегда на связи! Оплата своевременная! С удовольствием продолжу работу еще. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад