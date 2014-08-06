Добрый день. Необходимо отрисовать 6 изометрических изображений. Пример: https://www.dropbox.com/sh/dujkrya1p2zplhn/AADEEt2I_2l1BejDKyE1EDeya Пожалуйста, указывайте сроки и стоимость. Направления изображений: 1. Аграрный рынок: элеваторы, зернохранилище, склады (для хранения), можно с ...
Картинка на тему "шумоизоляция"
Нужна небольшая картинка/коллаж, которая будет использоваться в шапке сайта. Сайт о шумоизоляции стен/потолков/зданий.
Видимо, нужно что-то, что символизирует тишину и спокойствие. Но, возможно, у вас будет идея лучше.
По размеру и стилю что-то похожее на такую картинку: https://yadi.sk/i/4OgzAt0iYnCCB
Желательный бюджет: $30
Выбранный исполнитель
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