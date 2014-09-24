Отрисовка по jpeg простой графики

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок302 просмотра

Нужно отрисовать небольшой рисунок + тексты, картинка в файле, задание в Ворде. Результат нужен в Иллюстраторе в кривых + исходник с непереведенными в кривые текстами. Оплата быстро Яндекс рубли 600 руб

11 лет назад
Konvert
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

bobrov81
Наталья 
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$17
1 день
Отрисовка выполнена на 5+, с соблюдением сроков
Четкое ТЗ, моментальная оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

bobrov81
Наталья 
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад