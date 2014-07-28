3d изображение в разрезе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок273 просмотра

Требуется нарисовать 1 изображение фундамент с домом в разрезе.

Примеры аналогичных изображений прикладываю.

Так же заказчик просит сделать максимально приближенно по качеству к этому сайту http://postroim-fundament.ru/calculator/

Если картинка устроит, то потребуется еще 3-4 подобных изображений.

Работаем без предоплаты.

\Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.

В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).

Озвучивайте ваши цены и сроки.

11 лет назад
SEOinSoul
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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