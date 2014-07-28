Аватарка для группы вк

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен11 заявок232 просмотра

Добрый день. Нужно нарисовать аватарку для группы вк. Предоставлю примеры и данные. Пишите цены.

11 лет назад
penguino
31 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$8
1 день
Очень хороший исполнитель. Работа выполнена отлично. Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество, приятно было поработать.

Заявки фрилансеров

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад