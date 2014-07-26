Нужно нарисовать фавикон, на основе картинки "Витрувианский человек". Основной цвет 5c990c. Во вложении вариант 222 для того, чтоы было понятно о чем речь. Основное требование - качество и четкая различаемость картинки. Пример 111 это так как НЕ нужно делать.