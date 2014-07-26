Фавикон

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок207 просмотров

Нужно нарисовать фавикон, на основе картинки "Витрувианский человек". Основной цвет 5c990c. Во вложении вариант 222 для того, чтоы было понятно о чем речь. Основное требование - качество и четкая различаемость картинки. Пример 111 это так как НЕ нужно делать.

11 лет назад
onoyko
Павел 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
63 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$6
1 день
Быстро и качественно. Рекомендую.
Все на высоком уровне, утверждение и оплата моментально! рекомендую

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад