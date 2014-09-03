Для шапки сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок271 просмотр

Перерисовать пару персонажей со скринов игры под шапку сайта, нарисовать название сайта между персонажами в нужном стиле. Стиль персонажей со скринов должен быть выполнен как в прикрепленном файле

11 лет назад
EnumaElis
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

bonn-e
35 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$100
4 дня
Очень хороший спец, а в тематике которая нужна была мне, так вообще понимает все с полу слова.
Отличный заказчик. Чёткое задание, быстрая оплата. Продолжаем сотрудничество

Заявки фрилансеров

bonn-e
35 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад