Здравствуйте. Необходимо перерировать зарисовку в векторную иллюстрации. Необходимо нарисовать обувь без шнурков, как в прикрепленной картинке, можно с цветом
Для шапки сайта
Перерисовать пару персонажей со скринов игры под шапку сайта, нарисовать название сайта между персонажами в нужном стиле. Стиль персонажей со скринов должен быть выполнен как в прикрепленном файле
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