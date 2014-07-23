Нарисовать эскиз устройства

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Закрыт9 заявок259 просмотров

Есть рисунок устройства созданный кустарным способом. Необходимо в трех видах сделать эскиз, можно от руки можно в программе как угодно, вид свеху сбоку сзади. В процессе рисования будут вноситься коректировки.

11 лет назад
maxvlas
Максим 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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