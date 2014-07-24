Перерисовать в вектор

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Завершен5 заявок291 просмотр

Здравствуйте. Необходимо перерировать зарисовку в векторную иллюстрации.

Необходимо нарисовать обувь без шнурков, как в прикрепленной картинке, можно с цветом

11 лет назад
bromedia
Давид 
31 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Juliet81
Юлия 
43 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$14
1 день
Порядочный дизайнер. Вся работа была выполнена в срок!
Спасибо за заявку! Никаких проблем не возникло, все четко и быстро.

Заявки фрилансеров

Juliet81
Юлия 
43 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад