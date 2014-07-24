Перерисовать в вектор

Нужно сделать простую ЧБ схематическую иллюстрацию к методике (2 списка по 7 пунктов). Примерные визуальные идеи по каждому из 7 пунктов – в приложенных файлах (композиция и более удачные решения с вашей стороны приветствуются!). Подробное ...