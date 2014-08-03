Нарисовать схематическую иллюстрацию к методике

Нужно сделать простую ЧБ схематическую иллюстрацию к методике (2 списка по 7 пунктов). Примерные визуальные идеи по каждому из 7 пунктов – в приложенных файлах (композиция и более удачные решения с вашей стороны приветствуются!). Подробное описание – в ТЗ.

Требования:

100% уникальная работа, никаких копий, никаких переделок чужих шаблонов и контуров (с учетом простоты сюжета это не сложно, но принципиально). Гарантия создания иллюстрации вашим собственным авторским трудом будет в тексте договора.

От вас – примеры работ, сумма и срок. Пожалуйста, не добавляйте просто свое имя, нам нужны конкретные предложения на данную конкретную работу. Спасибо!