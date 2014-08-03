Есть рисунок устройства созданный кустарным способом. Необходимо в трех видах сделать эскиз, можно от руки можно в программе как угодно, вид свеху сбоку сзади. В процессе рисования будут вноситься коректировки.
Нарисовать схематическую иллюстрацию к методике
Нужно сделать простую ЧБ схематическую иллюстрацию к методике (2 списка по 7 пунктов). Примерные визуальные идеи по каждому из 7 пунктов – в приложенных файлах (композиция и более удачные решения с вашей стороны приветствуются!). Подробное описание – в ТЗ.
Требования:
100% уникальная работа, никаких копий, никаких переделок чужих шаблонов и контуров (с учетом простоты сюжета это не сложно, но принципиально). Гарантия создания иллюстрации вашим собственным авторским трудом будет в тексте договора.
От вас – примеры работ, сумма и срок. Пожалуйста, не добавляйте просто свое имя, нам нужны конкретные предложения на данную конкретную работу. Спасибо!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт11 лет назад
Сделать простой сертификат на белом фоне, туда вставить логотип и текст. Простейшая работа. СрочноИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен художник для создания графики по уже готовым скетчам. Направление - казино, слоты. Важна проработка деталей и умение подходить к работе с полной отдачей. Возможны различные варианты сотрудничества.Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна художественная иллюстрация с фотографии в стиле ''рисунок маркером от руки'' Указывайте стоимость работы.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
ТМ "Царские припасы" проводит ребрендинг упаковки, требуется создать образ для логотипа На своем логотипе мы хотим видеть изображение царя (портрет). Это должен быть абсолютно уникальный образ, не схожий с известными сказочными и ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт11 лет назад
Подходит к завершающей стадии разработка игры на Unity для мобильных устройств. Нужен дизайнер. Можно начинающий. Оплата - 50% прибыли. Порядочность гарантирую любым способом. Все накладные расходы, связанные с публикацией, несу сам. Пишите, всё объясню подробно.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $30
Нужно собрать коллаж. Изображения достаточно хорошего качества и подходящие по ракурсу я предоставлю. Пример похожей работы в аттачменте.Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо нарисовать\смоделить лоуполи кубики-сеты, для окружения игры типа стиль как в примере. текстуры рисованные. http://youtu.be/ba5RTf1Zqzg?t=6mИллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется отрисовать растровый рисунок в вектор.Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать 6-7 рисунков. Обложка(2 или 1 большой рисунок) и 4 рисунка для оформления внутри книги. Файл книги могу выслать, если необходимо, стиль - фантастика, с уклоном в стим-панк.Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт11 лет назад