Нарисовать схематическую иллюстрацию к методике

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки263 просмотра

Нужно сделать простую ЧБ схематическую иллюстрацию к методике (2 списка по 7 пунктов). Примерные визуальные идеи по каждому из 7 пунктов – в приложенных файлах (композиция и более удачные решения с вашей стороны приветствуются!). Подробное описание – в ТЗ.

Требования:

100% уникальная работа, никаких копий, никаких переделок чужих шаблонов и контуров (с учетом простоты сюжета это не сложно, но принципиально). Гарантия создания иллюстрации вашим собственным авторским трудом будет в тексте договора.

От вас – примеры работ, сумма и срок. Пожалуйста, не добавляйте просто свое имя, нам нужны конкретные предложения на данную конкретную работу. Спасибо!

11 лет назад
AllaTaO
Любовь 
52 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

_m_z_
Мария 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Я очень довольна. У меня был сложный "сюжет" - иллюстрация к методике, т.е. ряд жестких ограничений. Для них было предложено современное элегантное решение. Еще очень приятно общаться с интеллигентным и позитивным человеком. Уже готовлю следующие заказы для дальнейшего сотрудничества.
Любовь, спасибо за приятное сотрудничество! Рекомендую вас моим коллегам в качестве хорошего заказчика, и желаю успехов с Вашим интересным и полезным проектом )

Заявки фрилансеров

_m_z_
Мария 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад