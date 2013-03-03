bonn-e

Юрий Бондарь bonn-e

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Иллюстрации, портреты

Портфолио

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Отзывы заказчиков

EnumaElis
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Для шапки сайта
Очень хороший спец, а в тематике которая нужна была мне, так вообще понимает все с полу слова.
Отличный заказчик. Чёткое задание, быстрая оплата. Продолжаем сотрудничество
Ответный отзыв
prmanager
Виктория 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Фоны для компьютерной флеш игры
Юрий отличный исполнитель и художник! Схватывает быстро, вносит необходимые правки, обладает чувством стиля и юмора. Работой осталась довольна, продолжаем сотрудничество. Рекомендую, но такого исполнителя вообще держала бы в секрете, только для своих проектов :) Молодец!
Хороший заказчик. Проблем не возникло ни в общении ни в постановке задачи. Своевременная оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
vagonn
Михаил 
33 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Рисунок в определенном стиле
Ответственно подошел к выполнению заказа. Полностью смог передать тот образ, который сидел у меня в голове. Нарисовал буквально за 2 дня. Доделал некоторые мелочи. Сотрудничеством очень доволен.
Отличный заказчик. Оплата вовремя. Постановка задачи четкая. Приятно работать с такими дюдьми. Рекомендую
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
3 отзыва
от $40
от 1 дня
#139
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3431