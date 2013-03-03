Портфолио
- Колдун398 просмотров
- Старатель447 просмотров
- Стена330 просмотров
- Волшебница338 просмотров
- Храбрец352 просмотра
- Шапка сайта318 просмотров
- Инопланетянин328 просмотров
- Ил331 просмотр
- Полярники387 просмотров
- Грязный Гарри325 просмотров
- Брат на брата381 просмотр
- Warrior361 просмотр
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Очень хороший спец, а в тематике которая нужна была мне, так вообще понимает все с полу слова.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Чёткое задание, быстрая оплата. Продолжаем сотрудничество
$100
10 баллов
12 лет назад
Юрий отличный исполнитель и художник! Схватывает быстро, вносит необходимые правки, обладает чувством стиля и юмора. Работой осталась довольна, продолжаем сотрудничество. Рекомендую, но такого исполнителя вообще держала бы в секрете, только для своих проектов :) Молодец!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Проблем не возникло ни в общении ни в постановке задачи. Своевременная оплата. Рекомендую
$100
10 баллов
12 лет назад
Ответственно подошел к выполнению заказа. Полностью смог передать тот образ, который сидел у меня в голове. Нарисовал буквально за 2 дня. Доделал некоторые мелочи. Сотрудничеством очень доволен.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата вовремя. Постановка задачи четкая. Приятно работать с такими дюдьми. Рекомендую
Иллюстрации и Рисунки
3 отзыва
от $40
от 1 дня
#139
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3431