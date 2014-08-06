EnumaElis

Сергей Харитонов EnumaElis

 
36 летРоссия/Тюмень
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Битый файл MP4

    $100

    http://www.weblancer.net/projects/623023.html все подробности тут, просто подняли ставку до 100$ очень нужно сделать... ссылка на файл - https://yadi.sk/d/-g7b4fa8a3hch

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    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Битый файл mp4

    $50

    Видео с регистратора ... Шла запись видео, заглушили авто, прекратилось питание самого регистратора и последняя ввидео запись которая записывалась некорректно завершилась и не читается... Формат mp4

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Быстро и качественно

    $100

    Ролик игровой тематики. Голос с диктором записан. Видео - нарезка из фильма 5 элемент. Сюжет: Момент где зорг разговаривает с планетой, потеет, у него течет кровь.. Планета зажигается и начинает лететь, и на финальном аккорде где ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Для шапки сайта

    $100

    Перерисовать пару персонажей со скринов игры под шапку сайта, нарисовать название сайта между персонажами в нужном стиле. Стиль персонажей со скринов должен быть выполнен как в прикрепленном файле

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
bonn-e
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Для шапки сайта
Отличный заказчик. Чёткое задание, быстрая оплата. Продолжаем сотрудничество
Очень хороший спец, а в тематике которая нужна была мне, так вообще понимает все с полу слова.
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Регистрация в поисковиках
Хороший заказчик, оплату получил вовремя. Задание четкое.
Работой доволен, продолжаем сотрудничать, предложил много идей и подсказок по проекту.. работаю с человеком дальше.
Ответный отзыв