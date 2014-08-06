Верстануть личный кабинет, под стиль сайта, адрес сайта и лк скину в ПМ, цены предлагайте
- $50Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
http://www.weblancer.net/projects/623023.html все подробности тут, просто подняли ставку до 100$ очень нужно сделать... ссылка на файл - https://yadi.sk/d/-g7b4fa8a3hchВидеомонтаж3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Прогон сайта по поисковикам.. без всяких анкет итд.. предлагайте ценуПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Видео с регистратора ... Шла запись видео, заглушили авто, прекратилось питание самого регистратора и последняя ввидео запись которая записывалась некорректно завершилась и не читается... Формат mp4Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Ролик игровой тематики. Голос с диктором записан. Видео - нарезка из фильма 5 элемент. Сюжет: Момент где зорг разговаривает с планетой, потеет, у него течет кровь.. Планета зажигается и начинает лететь, и на финальном аккорде где ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Перерисовать пару персонажей со скринов игры под шапку сайта, нарисовать название сайта между персонажами в нужном стиле. Стиль персонажей со скринов должен быть выполнен как в прикрепленном файлеИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад