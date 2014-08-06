Ролик игровой тематики. Голос с диктором записан. Видео - нарезка из фильма 5 элемент. Сюжет: Момент где зорг разговаривает с планетой, потеет, у него течет кровь.. Планета зажигается и начинает лететь, и на финальном аккорде где ...