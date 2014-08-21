Битый файл MP4

Имеем видеоматериал (в mts, более 10 gb) на DropBox с мастер-классом одного крайне именитого итальянского шеф-повара, вот этого http://www.youtube.com/watch?v=EB4fg9RS6rI&list=UUJo8847gxn_CuiaSm1ymWjQ Снят на выставочном стенде, в основном с одной точки, с живым синхронным ...