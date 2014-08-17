Видео: съемка и монтаж тренинга в Москве

Нужно отснять и смонтировать тренинг "Осанка.Походка.Здоровый позвоночник" из 6 частей по 2 часа, который будет проводиться в Москве.

Живая группа, расписание - 6 пятниц, 12,19,26 сентября, 3,10,17 октября. с 19 до 21 ч. в районе м. Новослободская-Белорусская

После отснятого материала будет согласован план нарезки на отдельные более короткие видео-уроки.