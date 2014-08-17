Для сайта kgn45.com создать рекламный видеоролик. Подробности обьясню. Заявки без портфолио, рассматриваться не будут. Сразу пишите, приблизительный бюджет.
Видео: съемка и монтаж тренинга в Москве
Нужно отснять и смонтировать тренинг "Осанка.Походка.Здоровый позвоночник" из 6 частей по 2 часа, который будет проводиться в Москве.
Живая группа, расписание - 6 пятниц, 12,19,26 сентября, 3,10,17 октября. с 19 до 21 ч. в районе м. Новослободская-Белорусская
После отснятого материала будет согласован план нарезки на отдельные более короткие видео-уроки.
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