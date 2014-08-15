Сделать обуч. видеокурс по Pinnacle Studio 16 plus

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки143 просмотра

Бюджет 7000р.

Нужен обучающий видеокурс, в стиле "От А до Я", т.е. объяснить как работать с программой простым понятным языком с нуля до продвинутого пользователя, и уделять большое количество практике. А то в книгах одна теория.

Кто хорошо владеет программой тому не проблема снять такой видеокурс.

Нужно объяснение всех возможностей программы, т.е. рассказать с нуля как с ней работать "от и до".

Сроки не горят.

11 лет назад
Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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