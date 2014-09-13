Видео интро с логотипом компании.

Нужно интро в виде показа логотипа и каких-то действий с ним.

Компания - "Эстелла"

Основное направление - производство деревянных кроватей.

Сайт - www.estella.ua

Инфо/требования/мысли/толкования

1. Лого это полусолнышко в стадии рассвета.

2. Используем английскую версию логотипа.

3. Продолжительность интро 7-12 секунд.

4. Должно быть стильно, ярко, просто, красиво, позитивно, без лишних понтов и мега спецэффектов.

5. Выглядеть должно не просто хорошо, а потрясающе !

6. Звукоряда нет, он должен быть реализован Вами же, в зависимости от идеи интро, но это необязательно, если Вы гениально сделаете интро, а по звуку идей нет, то звуки доделаем сами.

7. Исполнение видим в 3Д на белом фоне, хотя и в 2Д люди делают супер вещи ! Мы не против !

8. Нельзя использовать в интро прямые намёки, кровать например или мебель.

Всякую фигню со стандартными видео эффектами и 10 летней давности не предлагать, мы вредные и знаем чего хотим !