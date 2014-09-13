Название: Интересные факты о социальных сетях Видео в таком же радостном и приятном стиле как: https://www.youtube.com/user/Apple/videos С красивыми вставками как: https://www.youtube.com/watch?v=lj4Cw91Uz2U - пример ролика Видео нужно сделать для ...
Видео интро с логотипом компании.
Нужно интро в виде показа логотипа и каких-то действий с ним.
Компания - "Эстелла"
Основное направление - производство деревянных кроватей.
Сайт - www.estella.ua
Инфо/требования/мысли/толкования
1. Лого это полусолнышко в стадии рассвета.
2. Используем английскую версию логотипа.
3. Продолжительность интро 7-12 секунд.
4. Должно быть стильно, ярко, просто, красиво, позитивно, без лишних понтов и мега спецэффектов.
5. Выглядеть должно не просто хорошо, а потрясающе !
6. Звукоряда нет, он должен быть реализован Вами же, в зависимости от идеи интро, но это необязательно, если Вы гениально сделаете интро, а по звуку идей нет, то звуки доделаем сами.
7. Исполнение видим в 3Д на белом фоне, хотя и в 2Д люди делают супер вещи ! Мы не против !
8. Нельзя использовать в интро прямые намёки, кровать например или мебель.
Всякую фигню со стандартными видео эффектами и 10 летней давности не предлагать, мы вредные и знаем чего хотим !
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $250Видеомонтаж9 заявокЗакрыт11 лет назад
У кого есть опыт работы с данным сайтом (кто делал видео по таким шаблонам). http://graphicriver.net/item/online-marketing-keynote-template/7773735 Шаблон купим. Пришлите свои работы, для рассмотрения. Готовы заплатить 12$ (столько же стоит и шаблон). ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Гениям, профессионалам экстра класса просьба не обращаться. Создаю серию коротких-рекламных видео. И мне необходим человек умеющий осуществлять монтаж видео. Сценарий и озвучку буду делать самостоятельно. Приветствуется опыт работы с ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Нужно из вебинаров вырезать урокиВидеомонтаж6 заявокЗакрыт11 лет назад
Внимание! Быстроразвивающийся стартап ищет моушн-дизайнеров! Ищем на длительное и удаленное сотрудничество только 10 специалистов своего дела! Уровень оплаты зависит от Вашего мастерства и желания развиваться в нашей компании. Ждем ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создать видео-ролик в котором будет рекламироваться продукт тренингового центра. Планируется, что тренинговый центр будет заниматься проведением «вебинаров» и «живых тренингов» в сферах: личностный рост, самодисциплина и тайм-менеджмент, консалтинг. ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт11 лет назад
1)Нужно из тех видео что есть создать качественные ролики для канала. 2)Формат MTS ( так что качество очень хорошие) 3)Ролики будут примерно от 3 до 5 минут ...Видеомонтаж20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
2 ssf файла (камера наблюдения), один 60 секунд, второй 50 секунд. Одно условие, это минимизировать потерю качества при конвертировании, так как оно и так .авно, и если его ухудшить, то не ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Смонтировать 2-х минутный ролик. Самопрезентации. Самопрезентация записывалась в несколько подходов (9 неудавшихся) из них вырезать самые удачные кадры и склеить с плавными переходами(затемнениями, вставка изображений с белыми надписями на черном фоне или еще как-то) В ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте Есть видео - обучающий семинар. Необходимо перед ним сделать небольшую простенькую заставку на 5-7 сек с выезжающим логотипом и текстом под музыку. Исходники (логотип и текст) дам. И само видео ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад