Привет нужна помощь в самостоятельной работе по нахождению на YouTube много тематических видео зарисовок, загрузки, конвертации и монтаж 10–15 секундные ролики. Технические требования и тематика будет указана в четком ТЗ. Видео политической ...
Ssf конвертировать в avi либо в mov либо в mp4
2 ssf файла (камера наблюдения), один 60 секунд, второй 50 секунд.
Одно условие, это минимизировать потерю качества при конвертировании, так как оно и так .авно, и если его ухудшить, то не имеет смысла
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