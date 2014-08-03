нужен сценарий видеоролика

короткий, на 20-40 секунд.

расписано по секундам.

веселый, смешной.

реализация будет по нему на основе подобранных по теме картинок,

кусков видео (если будут готовые), простых для отрисовки схем и элементов.

тематика роликов разная - скажу в лс.

для начала нужен сценарий одного ролика

1. срок и стоимоть?

2. если у вас был опыт написания сценариев - дайте 2-3 ссылочки на примеры ваших сценариев или реализованных на основе ваших сценариев роликов/других творений на основе сценария.