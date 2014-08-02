Необходимо постановочное рекламное видео компании. Сценарий, съемка в офисном помещении, участие нескольких человек (до 6), монтаж. Длина до 3 минут. Бюджет 20000 рублей (580 долларов)
Вирусные ролики
Ищется креативный исполнитель
Задача:
- Взять кусок вирусного видео с ютуба ( например прикол )
- После него вставить вход названия сайта - http://Объявлений.сайт
- Длительность полных роликов 5 - 10 - 20 секунд
Роликов нужно будет несколько. Будет приветствоваться креатив исполнителя +$
Желательно показать пример вашего видения ролика, чтобы определиться с вашей креативностью и ускорить выбор исполнителя по проекту.
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