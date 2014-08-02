Вирусные ролики

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок175 просмотров

Ищется креативный исполнитель

Задача:

- Взять кусок вирусного видео с ютуба ( например прикол )

- После него вставить вход названия сайта - http://Объявлений.сайт

- Длительность полных роликов 5 - 10 - 20 секунд

Роликов нужно будет несколько. Будет приветствоваться креатив исполнителя +$

Желательно показать пример вашего видения ролика, чтобы определиться с вашей креативностью и ускорить выбор исполнителя по проекту.

11 лет назад
crack1
47 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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