Нарезать 100 маленьких роликов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки157 просмотров

Привет

нужна помощь в самостоятельной работе по нахождению на YouTube много тематических видео зарисовок, загрузки, конвертации и монтаж 10-15 секундные ролики. Технические требования и тематика будет указана в четком ТЗ. Видео политической и деловой тематики Америки (бизнес, заводы, сервис, предвыборная реклама, митинги и тд). Опыт в видео монтаже ОБЯЗАТЕЛЕН (логическое построение кадров в эти самые 10-15 секунд). Без опыта вы просто можете потерять свое время, так как я сам видео монтажер с ТВ и брак будет моментально замечен.

Мое отношение к фрилансингу ( а также к лентяям и болтунам которые тратят мое время) вы можете прочитать в моем профайле. Сорри за такой строгий стиль, просто за последние пол года я потерял очень много времени на бестолковых лентяев которые ищут 1000 причин, что бы замаскировать свою лень и поэтому хочу заранее предупредить о своей позиции что бы лентяи и те, которые работают только «под настроение» даже не беспокоили.

Срок работы — 100 роликов за 30 дней. Оплата моментальная по факту сделанной работы (сделаете быстрее — получите деньги быстрее). После первой работы сразу последует примерно такая же вторая работа.

11 лет назад
MaxRiga
Максим 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

weteroff
Евгений 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)
11 лет назад
$100
30 дней
Настоятельно рекомендую прочитать мой отзыв, перед тем как работать с Евгением. После того, как Евгений добавил свою кандидатуру для моей работы, я предложил сделать один ролик как тестовое задание. Пришлось несколько раз переделывать, так как Евгений не имеет опыта тематического-репортажного монтажа, но ролик в конце концов был сделан на удовлетворительно ( пришлось потратить свое время, что бы разжевывать ошибки самого базисного монтажа, которые делал Евгений ). Договорились продолжать работу как по сделанному примеру. Евгений спросил меня по срокам и я сказал, что я совершенно не планирую его по срокам особо напрягать, пусть сам поставит те сроки, за которые он думает он справится с заданием. Евгений поставил 30 дней и сказал все отлично, буду работать, до скорого. Я так же сказал, что мне понравился его промо ролик ( в профайле ) и я собираюсь заказать у него такой же для себя. Он сказал, что с удовольствием поможет, чему я и обрадовался. Через три дня я получаю следующее сообщение по скайпу (делаю просто copy-paste) – [2:57:37 PM] Евгений Кузнецов, RUS, video: Привет, как-то мне работать не хочется с вами ужасно, и в принципе, плевать, что там напишете про меня, лоха найди другого ))) [3:04:03 PM] Евгений Кузнецов, RUS, video: 100 баксов за ролики, да еще и постоянно что-то не так. МОЖЕТ НАЙДЕШЬ кулого-то хохла, я такой хренью заниматься не буду

Заявки фрилансеров

weteroff
Евгений 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)
11 лет назад

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