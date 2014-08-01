Необходимо постановочное рекламное видео компании. Сценарий, съемка в офисном помещении, участие нескольких человек (до 6), монтаж. Длина до 3 минут. Бюджет 20000 рублей (580 долларов)
Нарезать 100 маленьких роликов
Привет
нужна помощь в самостоятельной работе по нахождению на YouTube много тематических видео зарисовок, загрузки, конвертации и монтаж 10-15 секундные ролики. Технические требования и тематика будет указана в четком ТЗ. Видео политической и деловой тематики Америки (бизнес, заводы, сервис, предвыборная реклама, митинги и тд). Опыт в видео монтаже ОБЯЗАТЕЛЕН (логическое построение кадров в эти самые 10-15 секунд). Без опыта вы просто можете потерять свое время, так как я сам видео монтажер с ТВ и брак будет моментально замечен.
Мое отношение к фрилансингу ( а также к лентяям и болтунам которые тратят мое время) вы можете прочитать в моем профайле. Сорри за такой строгий стиль, просто за последние пол года я потерял очень много времени на бестолковых лентяев которые ищут 1000 причин, что бы замаскировать свою лень и поэтому хочу заранее предупредить о своей позиции что бы лентяи и те, которые работают только «под настроение» даже не беспокоили.
Срок работы — 100 роликов за 30 дней. Оплата моментальная по факту сделанной работы (сделаете быстрее — получите деньги быстрее). После первой работы сразу последует примерно такая же вторая работа.
Выбранный исполнитель
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