У меня есть примерно 60 кусков видео продолжительностью до минуты их нужно обрезать и склеить с нормальным переходом. Что нужно для выполнения задачи? И сколько это будет стоить?
Создать продающий ролик из имеющихся данных
Создать ролик до 3 минут, тематика он-ланйн бизнес в нише туризма,
Презентация в prezi http://prezi.com/xqdgf0gvfe-2/presentation/
Текстовый материал, цифры, данные https://docs.google.com/document/d/10krHnJ8xB6qcdiI3_YmZmLduy2Duf_W3eQd1ZdUjLSY/edit?usp=sharing
Задача ролика информировать о возможных вариантах входа в нишу туризма, рассмотреть каждый из них, предложить наиболее простой и выгодный, стимулировать посетителя отправить заявку на регистрацию.
Заявки фрилансеров
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