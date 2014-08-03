Требуется создать ролик презентацию

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен11 заявок213 просмотров

Требуется создать ролик презентацию, для авторской программы. Подробное ТЗ ниже по ссылке. Ролик должен быть 10-15 секунд.

11 лет назад
tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Cyndyk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$150
1 день
Александр дока своего дела. Терпелив, подходит творчески к работе. Всегда онлайн. Выполнил поставленную задачу на 5+
Заказчик, с которым всегда приятно иметь дело. Творчески подходит к работе. Знает, что ему нужно, и как должен выглядеть конечный продукт.

Заявки фрилансеров

Cyndyk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад

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