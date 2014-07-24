Видеосъемка и монтаж промо-роликов

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт13 заявок187 просмотров

Нужно сделать промо-ролик для магазина, в котором будет кратко рассказано о наших товарах, услугах.

В ролике должна быть текстовая информация, возможно и голосовая.

А также на постоянной основе нам необходимо делать ролики – обзоры товара.

Сразу указывайте сроки и стоимость.

11 лет назад
ALLEGRO-MUSIC
Евгений 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Ролик для промо-видео на Youtube

    Нужно сделать несколько роликов. Смысловая основа : Легко запомнить (вариации) - Объявлений точка сайт и во время озвучки синхронное появление имени домена http://Объявлений.сайт ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен видео ролик - склейка

    Есть видео и фото материалы, тексты. Необходимо за сутки, смонтировать небольшой по продолжительности видео ролик, наложить динамичную музыку, текст. От вас жду предложений по стоимости и времени исполнения. Рассматриваются ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется создать видео ролик

    $100

    Требуется создать видеоролик около 30 сек. Желательно в мультяшном стиле. Для размещения на сайте. пишите в скайп, что в контактах, с удовольствием скину ТЗ.

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать видеоролик/видеопрезентацию для сайта

    Требуется разработать видеоролик для сайта, в котором будет кратко рассказано о нашей услуги - Вступление в СРО и преимуществах работы с нами. Пример такого ролика http://www.youtube.com/watch?v=qVVkITzTBsk Только графика (анимация) и ...

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать видеопрезентацию фирмы

    $500

    Нужна анимированная видеопрезентация фабрики верхней одежды с использованием фото моделей текста и графики. Текст сценария, исходные материалы и ТЗ высылаю только специалистам с хорошим портфолио (прикладывайте ссылки). Сроки — 2–3 дня, хронометраж - до 3-х ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Видеомонтаж

    $50

    Необходимо создать анимационный ролик,согласно ТЗ, также необходима доработка уже существуещего. тематика — инженерия

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Домашние видеоролики на тему "советы на кухне"

    Требуется создание коротких видеороликов на тему "советы на кухне" - "как пользоваться чем-либо", "как почистить какой-либо продукт", "кулинарные хитрости" и в том же духе. Продолжительность ролика от 1 минуты и не более 5 ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать романтический клип из фото и видео

    Необходимо смонтировать фотографии и видео, т.е. сделать клип под романтическую мелодию. Фото и видео со свадьбы. Особых эффектов не надо, важно передать атмосферу и правильно выбрать кадры. Все материалы и песню предоставлю исполнителю. Просьба обращаться ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад