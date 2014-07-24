Видеосъемка и монтаж промо-роликов

Нужно сделать промо-ролик для магазина, в котором будет кратко рассказано о наших товарах, услугах.

В ролике должна быть текстовая информация, возможно и голосовая.

А также на постоянной основе нам необходимо делать ролики – обзоры товара.

Сразу указывайте сроки и стоимость.