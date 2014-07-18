Нужно сделать несколько роликов. Смысловая основа : Легко запомнить (вариации) - Объявлений точка сайт и во время озвучки синхронное появление имени домена http://Объявлений.сайт ...
Нужен видео ролик - склейка
Есть видео и фото материалы, тексты. Необходимо за сутки, смонтировать небольшой по продолжительности видео ролик, наложить динамичную музыку, текст.
От вас жду предложений по стоимости и времени исполнения.
Рассматриваются предложения только с портфолио и указанием стоимости.
Хорошего дня и отличного настроения!
Примеры работ по стилю близкие нашей цели
http://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D1%84%...890178_133
Заявки фрилансеров
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