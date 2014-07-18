Нужен видео ролик - склейка

Есть видео и фото материалы, тексты. Необходимо за сутки, смонтировать небольшой по продолжительности видео ролик, наложить динамичную музыку, текст.

От вас жду предложений по стоимости и времени исполнения.

Рассматриваются предложения только с портфолио и указанием стоимости.

Хорошего дня и отличного настроения!

Примеры работ по стилю близкие нашей цели

http://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D1%84%...890178_133

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