4-6м. ролик для Ютуб сделать из материала

Заказчик отличный. Даже можно сказать, что "черезмерно"...:) Объясню: задачу мне постоянно упрощал, напрягаться не разрешал... Иные напротив-придумывают на ходу что-нибудь. В остальном: оплата-чётко, постановка задачи-предельно ясно и понятно, согласование вопросов-объективно и без непонятных амбиций. А что ещё исполнителю нужно "для полного счастья"? :)