Нужно сделать несколько роликов. Смысловая основа : Легко запомнить (вариации) - Объявлений точка сайт и во время озвучки синхронное появление имени домена http://Объявлений.сайт ...
4-6м. ролик для Ютуб сделать из материала
Нужно сделать 4~6м минутный интересный ролик для Ютуб.
Вот ссылка на материал.
https://cloud.mail.ru/public/770500fbfe42/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20RS630%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD/
Подтескт такой.
1 Робот газонокосилка класно косит и уже не первый год.
2 За это время ножи не сильно затупились.
3 Ножи ее можно затачивать, самому.
4 Результат после заточки.
Никаких особых эффектов не нужно, ролик любительский.
Выбранный исполнитель
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