4-6м. ролик для Ютуб сделать из материала

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен10 заявок205 просмотров

Нужно сделать 4~6м минутный интересный ролик для Ютуб.

Вот ссылка на материал.

https://cloud.mail.ru/public/770500fbfe42/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20RS630%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD/

Подтескт такой.

1 Робот газонокосилка класно косит и уже не первый год.

2 За это время ножи не сильно затупились.

3 Ножи ее можно затачивать, самому.

4 Результат после заточки.

Никаких особых эффектов не нужно, ролик любительский.

11 лет назад
Max_99
Максим 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

JDART
54 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Почти всегда на связи. С оплатой возможны варианты, к примеру у меня не было вебмани, сошлись на сбере. Исправления и пожелания выполняет быстро. В целом я доволен. Спасибо за работу Евгений :)
Заказчик отличный. Даже можно сказать, что "черезмерно"...:) Объясню: задачу мне постоянно упрощал, напрягаться не разрешал... Иные напротив-придумывают на ходу что-нибудь. В остальном: оплата-чётко, постановка задачи-предельно ясно и понятно, согласование вопросов-объективно и без непонятных амбиций. А что ещё исполнителю нужно "для полного счастья"? :)

Заявки фрилансеров

JDART
54 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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