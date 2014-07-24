Интро заставка для онлайн кинотеатра.

1. От 3 до 10 секунд максимум.

2. 1080p

3. Как говорится в народе: шоб было круто :)

Более точное описание в личке.

Было бы еще не прохо озвучить несколько слов серьезным дикторским голосом.(но не важно, если не будет озвучки будет создан отдельный проект)

Прошу указывать бюджет сразу при подаче заявки.