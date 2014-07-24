Нужно сделать несколько роликов. Смысловая основа : Легко запомнить (вариации) - Объявлений точка сайт и во время озвучки синхронное появление имени домена http://Объявлений.сайт ...
Интро заставка для онлайн кинотеатра.
1. От 3 до 10 секунд максимум.
2. 1080p
3. Как говорится в народе: шоб было круто :)
Более точное описание в личке.
Было бы еще не прохо озвучить несколько слов серьезным дикторским голосом.(но не важно, если не будет озвучки будет создан отдельный проект)
Прошу указывать бюджет сразу при подаче заявки.
Заявки фрилансеров
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