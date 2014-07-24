Интро заставка для онлайн кинотеатра.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок143 просмотра

1. От 3 до 10 секунд максимум.

2. 1080p

3. Как говорится в народе: шоб было круто :)

Более точное описание в личке.

Было бы еще не прохо озвучить несколько слов серьезным дикторским голосом.(но не важно, если не будет озвучки будет создан отдельный проект)

Прошу указывать бюджет сразу при подаче заявки.

11 лет назад
Lexington
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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