Монтаж видео

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Закрыт24 заявки238 просмотров

У меня есть примерно 60 кусков видео продолжительностью до минуты их нужно обрезать и склеить с нормальным переходом. Что нужно для выполнения задачи? И сколько это будет стоить?

11 лет назад
Karina_Gavrilova
34 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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