Создание видео деятельности экрана

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт19 заявок271 просмотр

Необходимо создать видео, на котором будет отображена деятельность экрана. Видео должно представлять собой инструкцию по пользованию сайтом. Есть пример, на основе которого необходимо выполнить работу. Оплата на ЯД // QIWI-кошелек.

11 лет назад
Verevkina
Кристина 
32 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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