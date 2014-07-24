Нужно сделать несколько роликов. Смысловая основа : Легко запомнить (вариации) - Объявлений точка сайт и во время озвучки синхронное появление имени домена http://Объявлений.сайт ...
Создание видео деятельности экрана
Необходимо создать видео, на котором будет отображена деятельность экрана. Видео должно представлять собой инструкцию по пользованию сайтом. Есть пример, на основе которого необходимо выполнить работу. Оплата на ЯД // QIWI-кошелек.
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