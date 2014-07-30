Videoscribe ролик

Нужно сделать несколько роликов длительностью 5 — 10 — 20 секунд .. потом возможно дольше

Пример — https://www.youtube.com/watch?v=n8eby5t1ypi

Смысл ролика — в первые 5 секунд указать имя сайт — Объявлений.сайт

Можно на фоне адресной троки, чтобы было понятно, что это сам сайт

И можно повторить и что-то добавить для закрепления имени сайта в голове.

Ролики нужны для ютуба и тв. Роликов будет нужно много.

От соискателей желательна короткая демка на ютубе с его видением ролика и копирайтами.

После чего возможно создание персональных проектов по этой тематике.

Креатив приветствуется +$