Смонтировать спортивный ролик

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  2. Видеомонтаж
Завершен18 заявок221 просмотр

Добрый день!

Вот для этого сайта http://chempionov.ru/ необходимо сделать ролик. Видеоматериал тренировок предоставлю.

Необходимо музыкальное сопровождение бодрое, веселое. Что-то подобное http://www.tkjemchujina.ru/video

Длительность 2-3 минуты.

Оцените пожалуйста, сколько будет стоить ролик без текста, и с текстом. И сколько займет по срокам

Буду рада предложениям.

11 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

alexm-kiev
Алексей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Спасибо большое Алексею за работу! Все профессионально и в срок было сделано. Делал свои предложения, что помогло создать еще более презентабельный ролик.
Доброжелательный, приятный в общении заказчик. Хорошие исходные материалы. Внятная постановка задачи, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

alexm-kiev
Алексей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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