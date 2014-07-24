300 роликов 30- 45 секунд каждый

Нужна эпопея промо роликов в стиле мини визитка, для сайта квартира на час Москва.Бюджет: Револьверный системный бес предоплаты.Планируемый бюджет 150.000 руб.(300 роликов).

Цена одного ролика с описанием и размещением в соц группах “квартира на час” и лентах новостей до 500 руб.

Роликов должно быть столько сколько есть ключевиков на ресурсе. Возможна так же закупка отдельных элементов.Например заставки или анимация.Оплата за отдельные элементы не дороже 500 рублей. Смешно говорить но по сути это целое поточное производство.