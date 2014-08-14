Записать видеоотзыв

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен5 заявок194 просмотра

Есть простенький сценарий для отзыва о услуге, нужно записать его на камеру. Можно даже в телефоне, главное нормальный звук и природная артистичность, без зажатости и переигрывания.

Нужно записать 4 отзыва, поэтому, соответственно, будут выбраны 4 исполнителя. Время каждого отзыва 1-2 минуты.

11 лет назад
bigroll
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

darkcinema
Андрей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$80
5 дней
Если нужно несколько типажных видеоотзывов, то Андрей - это именно тот, кто вам нужен. Четко заявленные условия, сроки и суммы - все соблюдено, что само по себе достаточная редкость на сегодняшний день. Особо порадовал просмотр промежуточных вариантов с возможностью добавления правок, хоть они вовсе и не понадобились :) Рекомендую.
Всегда приятно работать с заказчиком, который чётко понимает, что именно он хочет получить на выходе. Точное ТЗ, оперативная обратная связь, адекватная и своевременная оплата — это то, что ожидает Вас при работе с Николаем. Рад буду сотрудничать вновь и категорически рекомендую другим.
Ron_Sky
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Если работа связана с видео, то на собственном примере могу сделать вывод, что Сергей справится со всем в срок без единой правки или какого-либо спорного момента, который хотелось бы переделать. Добавьте к этому вполне вменяемое ценообразование и получится одно из наиболее конкурентных предложений на рынке. Рекомендую.
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, своевременная оплата, отлична коммуникация. Всем рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

darkcinema
Андрей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
Ron_Sky
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Постановочное видео

    $580

    Необходимо постановочное рекламное видео компании. Сценарий, съемка в офисном помещении, участие нескольких человек (до 6), монтаж. Длина до 3 минут. Бюджет 20000 рублей (580 долларов)

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Видео инфорграфика: анимационная заставка ролика

    Требуется сделать простую стильную заставку на 6-7 секунд: Камера спускается на круглую планету которая крутится на зрителя, и затем выдвигаются 4 нарочито двухмерных объекта: - завод с дымящейся трубой, - университет с ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Монтаж видео и звука.

    $100

    Озвучка видео курса. Видео и звук готов, нужно аудио текст совместить с видео. Общее время роликов примерно 1 час.

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарезать 100 маленьких роликов

    $100

    Привет нужна помощь в самостоятельной работе по нахождению на YouTube много тематических видео зарисовок, загрузки, конвертации и монтаж 10-15 секундные ролики. Технические требования и тематика будет указана в четком ТЗ. Видео политической ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Videoscribe ролик

    $7

    Нужно сделать несколько роликов длительностью 5 — 10 — 20 секунд .. потом возможно дольше Пример — https://www.youtube.com/watch?v=n8eby5t1ypi Смысл ролика — в первые 5 секунд указать имя сайт — ...

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • 300 роликов 30- 45 секунд каждый

    $2500

    Нужна эпопея промо роликов в стиле мини визитка, для сайта квартира на час Москва.Бюджет: Револьверный системный бес предоплаты.Планируемый бюджет 150.000 руб.(300 роликов). Цена одного ролика с описанием и размещением в соц группах “квартира ...

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Смонтировать спортивный ролик

    Добрый день! Вот для этого сайта http://chempionov.ru/ необходимо сделать ролик. Видеоматериал тренировок предоставлю. Необходимо музыкальное сопровождение бодрое, веселое. Что-то подобное http://www.tkjemchujina.ru/video Длительность 2-3 минуты. Оцените пожалуйста, сколько будет стоить ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать продающий ролик из имеющихся данных

    Создать ролик до 3 минут, тематика он-ланйн бизнес в нише туризма, Презентация в prezi http://prezi.com/xqdgf0gvfe-2/presentation/ Текстовый материал, цифры, данные https://docs.google.com/document/d/10krHnJ8xB6qcdiI3_YmZmLduy2Duf_W3eQd1ZdUjLSY/edit?usp=sharing Задача ролика информировать о возможных вариантах входа в нишу туризма, рассмотреть каждый ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Монтаж видео

    У меня есть примерно 60 кусков видео продолжительностью до минуты их нужно обрезать и склеить с нормальным переходом. Что нужно для выполнения задачи? И сколько это будет стоить?

    Видеомонтаж24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад