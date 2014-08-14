Записать видеоотзыв

Есть простенький сценарий для отзыва о услуге, нужно записать его на камеру. Можно даже в телефоне, главное нормальный звук и природная артистичность, без зажатости и переигрывания.

Нужно записать 4 отзыва, поэтому, соответственно, будут выбраны 4 исполнителя. Время каждого отзыва 1-2 минуты.