Видеоконтент любой степени сложности.
Опыт работы в сфере — с 2005-го года. Сотрудничал как с российскими, так и с зарубежными заказчиками. География реализованных проектов — СНГ, Юго-Восточная Азия, Мексика.
Виды работ:
— видеосъёмка;
— монтаж;
— визуальные эффекты;
— изготовление рекламных роликов;
— озвучка;
— дикторский текст;
— продающее видео;
— вирусная реклама;
— съёмка корпоративных фильмов;
— интервью и репортажи;
— создание музыкальных видеоклипов;
— видеодизайн и инфографика;
— разработка рекламных концепций и маркетинговых стратегий;
— сценарии;
— съёмка игрового кино и сериалов;
— документальные фильмы.
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Портфолио
- VFX / SFX / Compositing Showcase 2019126 просмотров
- "Before and after" showreel 2017/18161 просмотр
- Сериал "Паук" (Телеканал "Че")188 просмотров
- Mitsubishi: Работа трансмиссии Super Select169 просмотров
- Сервис видеоконференций Вита131 просмотр
- Видеоинструкция по заказу товаров на сайте265 просмотров
- Showreel 2017198 просмотров
- Сухое горючее Gefest — лучший друг туриста254 просмотра
- AprèsHoliday Trailer298 просмотров
- Introduction in flat animation (promo)450 просмотров
- Flat анимация1840 просмотров
- The Face of Cambodia647 просмотров
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
7 лет назад
все хорошо. Наконец то сотрудничество состоялось!!! и тот единственный отрицательный отзыв что был оставлен мне, теперь конвентировался в положительный . Деньги уплачены. Сотрудничеством доволен, исполнителя рекомендую!
Ответный отзыв
Подтверждаю. Проект реализован. Свои предыдущие претензии к заказчику снимаю, всем доволен, нареканий нет. Жаль, что по вине третьих лиц, а не самого заказчика, первый отзыв вышел отрицательным. Сотрудничать с ним или нет? Я думаю, что 37-мь позитивных отзывов против одного негативного говорят сами за себя: надо смотреть на превалирующие тенденции, а не на разовые технические накладки, от которых никто из нас не застрахован.
$20
10 баллов
7 лет назад
Андрей профессионал! Работу выполнил отлично. Рекомендую +++
Ответный отзыв
Задача была интересная, сотрудничеством более чем доволен. Рекомендую всем.
$70
10 баллов
7 лет назад
Все было бы хорошо - исполнитель сделал работу хорошо по ролику - но мой партнер просто пропал и не выходит на связь уже несколько месяцев поэтому он не может заплатить за работу Андрея.
Ответный отзыв
Первый раз в своей практике пишу отрицательный отзыв. Причины излагаю ниже: 1) Техническое задание (Ожидание / реальность). Изначально речь шла о простой нарезке видео по тайм-кодам + музыка + немного эффектов. Такие задания делаются за день, и обе стороны расходятся довольными. Но не в этом случае. Главная моя ошибка — с учётом опыта "быстрых проектов", не взял с клиента предоплату. Ориентировочно после пятой правки (а они заключались в том, что пол-ролика надо выбросить, нарезать нового материала, художественно расставить и так — по кругу), я поставил вопрос ребром — утверждаем конечный монтаж и только после этого работаем над эффектами. Это было уже принципиально, поскольку каждый раз монтаж был "конечным, накладывай эффекты", но потом снова появлялись пожелания "тут поправить, там — докрутить". После моего отказа работать над эффектами без стопроцентного утверждения видеоряда заказчика, вроде бы, отпустило, и визуалку мы согласовали. Но после этого началась эпопея с "у нас опять сменился дизайнер, поэтому логотип дать не можем, но ты уж что-нибудь придумай". Разумеется, магия и колдовство заказчиком не оплачивались, поэтому я не стал лезть из кожи вон, предложив альтернативное решение проблемы (см. пункт Оплата).
$70
10 баллов
8 лет назад
Благодарю за сотрудничество! Работа выполнена очень качественно и профессионально, учтены все пожелания и нюансы. С Вами приятно работать, обязательно при необходимости обращусь ещё. :) Успехов в творчестве!
Ответный отзыв
Работать с Ириной комфортно: во-первых, всегда на связи; во-вторых, открыта к диалогу и принимает разумные доводы — почему лучше сделать так, а по-другому делать не стоит; в-третьих, пожелания по коррективам формулирует понятно и взвешено, без "а давайте переделаем вообще всё", только по существу и обосновано; в-четвёртых, не создаёт проблем с оплатой — всё чётко и в срок. Резюме: к сотрудничеству рекомендую, сам тоже с удовольствием поработаю над другими проектами с этим заказчиком.
$20
10 баллов
8 лет назад
Достойный, ответственный исполнитель. Продолжаем работать над другими проектами!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству. Задачи ставятся чётко, обратная связь — строго по делу, оплата производится своевременно, бюджеты проектов коррелируют со сложностью выполнения задач. Я всем доволен.
Видеомонтаж
7 отзывов
$30/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
1 отзыв
$20/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$30/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга