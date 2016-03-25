Первый раз в своей практике пишу отрицательный отзыв. Причины излагаю ниже: 1) Техническое задание (Ожидание / реальность). Изначально речь шла о простой нарезке видео по тайм-кодам + музыка + немного эффектов. Такие задания делаются за день, и обе стороны расходятся довольными. Но не в этом случае. Главная моя ошибка — с учётом опыта "быстрых проектов", не взял с клиента предоплату. Ориентировочно после пятой правки (а они заключались в том, что пол-ролика надо выбросить, нарезать нового материала, художественно расставить и так — по кругу), я поставил вопрос ребром — утверждаем конечный монтаж и только после этого работаем над эффектами. Это было уже принципиально, поскольку каждый раз монтаж был "конечным, накладывай эффекты", но потом снова появлялись пожелания "тут поправить, там — докрутить". После моего отказа работать над эффектами без стопроцентного утверждения видеоряда заказчика, вроде бы, отпустило, и визуалку мы согласовали. Но после этого началась эпопея с "у нас опять сменился дизайнер, поэтому логотип дать не можем, но ты уж что-нибудь придумай". Разумеется, магия и колдовство заказчиком не оплачивались, поэтому я не стал лезть из кожи вон, предложив альтернативное решение проблемы (см. пункт Оплата).