Создание промо-видео для Артиста (Девушка DJ)

Имеется много различных фото, видео, а так же желание помочь сестре, но мешают этому всему кривые руки и совершенно иная квалификация.

Что хотелось бы видеть в итоге? Яркое, приятное, динамичное видео, поле просмотра которого заказчик мог бы сказать "Мне нужен именно этот артист!", а люди кидали друг другу ссылки на него и восторгались артистом и Вашей прекрасной работой.

С оплатой на сегодняшний день всё сложно, но я хотел бы предложить Вам вариант отсрочки оплаты или выслушаю Ваши варианты совместного сотрудничества на взаимовыгодных условиях!