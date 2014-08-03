Необходимо постановочное рекламное видео компании. Сценарий, съемка в офисном помещении, участие нескольких человек (до 6), монтаж. Длина до 3 минут. Бюджет 20000 рублей (580 долларов)
Нужно сделать 4 видеоотзыва
Нужно 4 видеоотзыва.
1 отзыв записывает 1 человек.
Критерии к видеоотзыву:
1. Минимум две минуты, максимум — пять.
2. Снимать можно на любую камеру, которая снимает нормальным качеством (приоритет hd).
3. Нужна естеттвенность. На камеру нужно говорить так, как говорите в повседневной жизни, только без матов.
4. Нужно 1–2 девушки и 2–3 парня.
Оплата по факту.
Кто готов сейчас — пишите.
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