Нарезать 100 маленьких роликов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен3 заявки278 просмотров

Привет

нужна помощь в самостоятельной работе по нахождению на YouTube много тематических видео зарисовок, загрузки, конвертации и монтаж 10–15 секундные ролики. Технические требования и тематика будет указана в четком ТЗ. Видео политической и деловой тематики Америки (бизнес, заводы, сервис, предвыборная реклама, митинги и тд). Опыт в видео монтаже ОБЯЗАТЕЛЕН (логическое построение кадров в эти самые 10–15 секунд). Без опыта вы просто можете потерять свое время, так как я сам видео монтажер с ТВ и брак будет моментально замечен.

Мое отношение к фрилансингу (, а также к лентяям и болтунам которые тратят мое время) вы можете прочитать в моем профайле. Сорри за такой строгий стиль, просто за последние пол года я потерял очень много времени на бестолковых лентяев которые ищут 1000 причин, что бы замаскировать свою лень и поэтому хочу заранее предупредить о своей позиции что бы лентяи и те, которые работают только «под настроение» даже не беспокоили.

Срок работы — 100 роликов примерно за 30 дней. Оплата моментальная по факту сделанной работы (сделаете быстрее — получите деньги быстрее). После первой работы сразу последует примерно такая же вторая работа.

11 лет назад
MaxRiga
Максим 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

alexm-kiev
Алексей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$100
30 дней
Все было сделано качественно и вовремя. При общении ничего лишнего, только по сути. Рекомендую Алексея, как профессионального мотажера высокого класса!
Оплата в срок с 10% бонусом, работали без предоплаты. В целом нормальная поэтапная работа, хотя были уточнения ТЗ по ходу выполнения и связанные с ними переделки. Желаю Максу удачи в его проекте!

Заявки фрилансеров

alexm-kiev
Алексей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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