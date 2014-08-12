Сделать небольшую заставку (титры) для семинара

Здравствуйте

Есть видео - обучающий семинар. Необходимо перед ним сделать небольшую простенькую заставку на 5-7 сек с выезжающим логотипом и текстом под музыку. Исходники (логотип и текст) дам.

И само видео семинара (1 час) разбить на несколько кусочков и перед каждым кусочком вставить эту сделанную заставку (в начале и в конце видео).

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