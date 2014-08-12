Сделать небольшую заставку (титры) для семинара

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен9 заявок170 просмотров

Здравствуйте

Есть видео - обучающий семинар. Необходимо перед ним сделать небольшую простенькую заставку на 5-7 сек с выезжающим логотипом и текстом под музыку. Исходники (логотип и текст) дам.

И само видео семинара (1 час) разбить на несколько кусочков и перед каждым кусочком вставить эту сделанную заставку (в начале и в конце видео).

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11 лет назад
SEOinSoul
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Badvictorian
Виктор 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Очень доволен работой Виктора! Все сделали в рамках одного рабочего дня, сделали так как я и хотел. Рекомендую для сотрудничества
Спасибо Вам, Илья, за интересный проект и своевременную оплату, даже еще и больше заявленной! Всем рекомендую работать с данным заказчиком!

Заявки фрилансеров

Badvictorian
Виктор 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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