Привет нужна помощь в самостоятельной работе по нахождению на YouTube много тематических видео зарисовок, загрузки, конвертации и монтаж 10–15 секундные ролики. Технические требования и тематика будет указана в четком ТЗ. Видео политической ...
Создание презентации-видео нестандартного формата
Необходимо создать простую презентацию-видео форрмата 2160*1980 (видеостена из двух перевернутых плазм).
Жду цены и условия, материалы предоставлю.
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