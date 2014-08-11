Записать видео действий с сайта и озвучить

Все просто в лучших традициях. Принял заказ, минимум вопросов, на следующий день результат. Результат - то что ожидали, даже лучше. По ходу Сергей сам сделал правки которые мы не учли в ТЗ. Очень приятно работать с такими профессионалами. Всем однозначно рекомендую.