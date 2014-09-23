Badvictorian

Виктор Badvictorian

 
43 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дизайн, видео, 3d, анимация, баннеры, полиграфия, фирм.стиль, веб, логотипы

дизайн

видео

3d пирамиды

полиграфия и наружная реклама

видео

инфографика

анимация

мультипликация

Инфографика
Отзывы заказчиков
archerl
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
8 баллов
9 лет назад
Видео-заставки к телепередаче
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
qper
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Футаж
Быстро, четко, с пониманием к моим правкам и самое главное очень качественно................ Спасибо за работу.
Хорошая постановка, краткое обсуждение, быстрая оплата!
Ответный отзыв
nemoss
54 годаАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
7 баллов
9 лет назад
Создать видеоролик из 3х афтоэффектовских проекта
Бычтро и качественно, как и договаривались. Реультатом слвместной работы доволен.
Отличный заказчик, добропорядочный и грамотный! Рекомендую!
Ответный отзыв
free-investor
Алексей 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Создать видеоролик для сайта
Заказывал видео для сайта. Все сделано качественно и в короткие сроки. По хорошей цене. Рекомендую.
Рекомендую!
Ответный отзыв
pro100art
38 летСША
15 лет в сервисе
Был
год назад
$150
9 баллов
9 лет назад
Нужно сделать ряд видео из картинок
Старался быть максимально внимательным, произвел правильную выкладку на канал Youtube повторяя шаг за шагом инструкцию почти сотню раз, много часов в подряд, готов был исправить оперативно все недочёты В целом остался очень доволен результатом проделанной работы Рекомендую
Иван, надеюсь на сотрудничество в будущем! Очень доволен!
Ответный отзыв
Видеомонтаж
6 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга