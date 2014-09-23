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Отзывы заказчиков
$30
8 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
9 лет назад
Быстро, четко, с пониманием к моим правкам и самое главное очень качественно................ Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Хорошая постановка, краткое обсуждение, быстрая оплата!
$30
7 баллов
9 лет назад
Бычтро и качественно, как и договаривались. Реультатом слвместной работы доволен.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, добропорядочный и грамотный! Рекомендую!
$100
10 баллов
9 лет назад
Заказывал видео для сайта. Все сделано качественно и в короткие сроки. По хорошей цене. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую!
$150
9 баллов
9 лет назад
Старался быть максимально внимательным, произвел правильную выкладку на канал Youtube повторяя шаг за шагом инструкцию почти сотню раз, много часов в подряд, готов был исправить оперативно все недочёты В целом остался очень доволен результатом проделанной работы Рекомендую
Ответный отзыв
Иван, надеюсь на сотрудничество в будущем! Очень доволен!
Видеомонтаж
6 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга