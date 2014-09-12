Нужно сделать ряд видео из картинок

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен23 заявки289 просмотров

Нужно сделать сэт видео для продукции бижутерии по аналогии примера ниже

https://www.youtube.com/watch?v=laOeMr5nYyY&feature=youtu.be

прием Готовых роликов залить на нашем аккаунте Youtube с нашим описанием

Короткие 15-20 сек ролик, Около 80 продукций для видео

Все по 1 шаблону меняются только картинки

11 лет назад
pro100art
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Badvictorian
Виктор 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$150
5 дней
Старался быть максимально внимательным, произвел правильную выкладку на канал Youtube повторяя шаг за шагом инструкцию почти сотню раз, много часов в подряд, готов был исправить оперативно все недочёты В целом остался очень доволен результатом проделанной работы Рекомендую
Иван, надеюсь на сотрудничество в будущем! Очень доволен!

Заявки фрилансеров

Badvictorian
Виктор 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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