Сделать видео из текста в After Effects

Смонтировать видеокурс на основе текста. Диктор говорит текст на экране синхронно показывается соответствующий текст на белом фоне. Эффекты проявления теста стандартизированны. Есть текст, есть тайм коды,появления текста и четкая понятная схема как проявлять каждфй из кусочков текста. все прописано - думать и изобретать ничего не надо вообще - есть просто объем работы который надо сделать (сделал бы сам но времени не хватает). Текст отлично можно автоматически занести в After Effects послойно с помощью скрипта (могу дать скрипт). Есть также старый вариант этого видео и текст в слайдах Power Point. Примеры готового текста как он мог бы быть сделан можно посмотреть здесь (куски видео где чистый текст на белом фоне) http://vk.com/video-284091_169131999?list=743d36751183e81747

Надо обрать в After Effects текст, синхронизировать под озвучку Другие программы не предлагать - нужен именно проект Фаеук After Effects. Длительность этого видеоурока около 37 мин

Претенденты без портфолио по видео не рассматриваются

Цена фиксированная по $40 за видео — не обсуждается. Если уложитесь в 2-3 дня - бонусом получите +$10 Оплата — вебмани, по результату без предоплаты и без обмана

В качестве результата работы исполнитель предоставляет видеофайлы в HD разрешении и соответствующий проект After Effects

Сделаете хорошо и качественно — будут еще заказы