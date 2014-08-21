Сделать видео из текста в After Effects

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок206 просмотров

Смонтировать видеокурс на основе текста. Диктор говорит текст на экране синхронно показывается соответствующий текст на белом фоне. Эффекты проявления теста стандартизированны. Есть текст, есть тайм коды,появления текста и четкая понятная схема как проявлять каждфй из кусочков текста. все прописано - думать и изобретать ничего не надо вообще - есть просто объем работы который надо сделать (сделал бы сам но времени не хватает). Текст отлично можно автоматически занести в After Effects послойно с помощью скрипта (могу дать скрипт). Есть также старый вариант этого видео и текст в слайдах Power Point. Примеры готового текста как он мог бы быть сделан можно посмотреть здесь (куски видео где чистый текст на белом фоне) http://vk.com/video-284091_169131999?list=743d36751183e81747

Надо обрать в After Effects текст, синхронизировать под озвучку Другие программы не предлагать - нужен именно проект Фаеук After Effects. Длительность этого видеоурока около 37 мин

Претенденты без портфолио по видео не рассматриваются

Цена фиксированная по $40 за видео — не обсуждается. Если уложитесь в 2-3 дня - бонусом получите +$10 Оплата — вебмани, по результату без предоплаты и без обмана

В качестве результата работы исполнитель предоставляет видеофайлы в HD разрешении и соответствующий проект After Effects

Сделаете хорошо и качественно — будут еще заказы

11 лет назад
dkorolov
53 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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