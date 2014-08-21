Нужен видеоролик наподобе http://www.youtube.com/watch?v=e64bLubpsLA Сколько будет стоить?
Сделать видео из текста в After Effects
Смонтировать видеокурс на основе текста. Диктор говорит текст на экране синхронно показывается соответствующий текст на белом фоне. Эффекты проявления теста стандартизированны. Есть текст, есть тайм коды,появления текста и четкая понятная схема как проявлять каждфй из кусочков текста. все прописано - думать и изобретать ничего не надо вообще - есть просто объем работы который надо сделать (сделал бы сам но времени не хватает). Текст отлично можно автоматически занести в After Effects послойно с помощью скрипта (могу дать скрипт). Есть также старый вариант этого видео и текст в слайдах Power Point. Примеры готового текста как он мог бы быть сделан можно посмотреть здесь (куски видео где чистый текст на белом фоне) http://vk.com/video-284091_169131999?list=743d36751183e81747
Надо обрать в After Effects текст, синхронизировать под озвучку Другие программы не предлагать - нужен именно проект Фаеук After Effects. Длительность этого видеоурока около 37 мин
Претенденты без портфолио по видео не рассматриваются
Цена фиксированная по $40 за видео — не обсуждается. Если уложитесь в 2-3 дня - бонусом получите +$10 Оплата — вебмани, по результату без предоплаты и без обмана
В качестве результата работы исполнитель предоставляет видеофайлы в HD разрешении и соответствующий проект After Effects
Сделаете хорошо и качественно — будут еще заказы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Имеется: Готовый сценарий, черновая озвучка, пак используемых эффектов в After Effects Whiteboard Pack Демо: http://videohive.net/item/whiteboard-pack-make-your-own-story/5355969 Доделать необходимо вот этот ролик https://www.youtube.com/watch?v=0fAhAbVgrMk Что и где ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть ролик https://yadi.sk/i/azNjcEcbZsmR4 Надо его сократить до 5 минут, сделать вставки с логотипом (+ эффекты), перекодировать в flv для выкладки на youtube в формате HD. Жду ваших заявок. ...Видеомонтаж14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо ДУДЛ ВИДЕО с озвучкой на 1 минуту для web студии, сюжет на вкус создателя, есть прописанные боли и их решение, для озвучки видео. персонажи могут быть стандартные.Видеомонтаж1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо смонтировать фильм длительностью 60-70 минут из отснятого материала около 5 часов общей продолжительностью в котором сюжеты: 1 сентября, 23 февраля, 8 марта, день детства, последний звонок, парад выпускников, выпускной с торжественной частью и вечеринкой. ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно отснять и смонтировать тренинг "Осанка.Походка.Здоровый позвоночник" из 6 частей по 2 часа, который будет проводиться в Москве. Живая группа, расписание - 6 пятниц, 12,19,26 сентября, 3,10,17 октября. с 19 ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо записать видео. Девушка на белом фоне. Текст предоставлю. Длина ролика примерно 90 секунд. В заявках прикрепляйте ссылки, на похожие работы.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для сайта kgn45.com создать рекламный видеоролик. Подробности обьясню. Заявки без портфолио, рассматриваться не будут. Сразу пишите, приблизительный бюджет.Видеомонтаж18 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создание большого количества роликов в интренет-магазин климатической техники. Ролики не сложные. Как работаем: пишем сценарий находим соответствующие картинки/фотографии делаем из этого ролик, озвучиваем. Либо находим в интернете ролик удаляем из него ...Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Видео с регистратора ... Шла запись видео, заглушили авто, прекратилось питание самого регистратора и последняя ввидео запись которая записывалась некорректно завершилась и не читается... Формат mp4Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт11 лет назад