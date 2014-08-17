Создание видеороликов, "рерайт" уже созданных

Необходимо создание большого количества роликов в интренет-магазин климатической техники. Ролики не сложные.

Как работаем: пишем сценарий находим соответствующие картинки/фотографии делаем из этого ролик, озвучиваем.

Либо находим в интернете ролик удаляем из него все лишнее и делаем на его основе новый. Работа не сложная, справиться и школьник.

Ролики длительностью от 2 до 3 минут. Иногда нужно будет смонтировать ролик из уже отснятого материала.

В заявках оставляйте стоимость за ролик.