After Effects flat видео

Добрый день.

Ищу людей, которые умеют в after effects или даже не в after effects а в чем-то другом, делать видео не ниже такого качества:

http://vimeo.com/91251467

http://vimeo.com/77926025

Не рисовать, а именно анимировать эффектно. У нас есть дизайнеры которые отрисовывают эти иллюстрации в векторе, и описывают анимацию, которая должна происходить с каждой иллюстрацией, переходы, и т.д.

Работа в команде. Ищется человек на попроектно, с возможностью в будущем перехода на постоянку.

Опишите пожалуйста свой опыт в этой сфере, в идеале покажите примеры подобных работ. Напишите сколько стоит минута такого видео и сколько времени займет анимация этой минуты.